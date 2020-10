Edyta Górniak imprezuje w Krakowie z tajemniczym nieznajomym

Edyta Górniak przekonywała w wywiadach, że podczas lockdownu spowodowanego pandemią zupełnie przewartościowała swoje życie i odnalazła wewnętrzne szczęście oraz spokój. Piosenkarka zarzekała się też, że u jej boku nie ma żadnego mężczyzny. Wiemy jednak, że to, co mówi diwa, dość szybko się dezaktualizuje...

Ostatnio Górniak zdradziła w The Voice, że przeprowadza się w polskie góry i jak widać już rozpoczęła poszukiwania nowych "kolegów" w Małopolsce. Edyta została przyłapana na imprezowaniu na dachu hotelu Kossak w Krakowie. Gwiazda pojawiła się na spotkaniu z tajemniczym nieznajomym koło 20:00 i wraz z kompanem wypiła sporo wina (choć twierdziła, że odstawiła alkohol). Co ciekawe, to diwa zapłaciła za kolację i wyszła z lokalu po 23:00 upojona magicznym klimatem Krakowa. Wraz z tajemniczym nieznajomymi odjechali taksówką w siną dal...