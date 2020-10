Edyta Górniak zapomina polskiego. "Zdarza mi się MÓWIĆ I ŚNIĆ PO ANGIELSKU"

Cztery lata temu Edyta Górniak dobrowolnie udała się na emigrację do USA , mając na uwadze dobro dorastającego syna Allana . W Polsce było im coraz trudniej, głównie z uwagi na fakt, że były mąż Edyty i ojciec Allanka, Dariusz K. , wciąż unikał powrotu do więzienia za zabicie kobiety na przejściu dla pieszych . Edyta słusznie stwierdziła więc, że Allanowi przyda się doświadczenie mieszkania i uczenia się za granicą. Oboje spakowali więc graty i wylecieli do Los Angeles, gdzie piosenkarka odetchnęła na tyle, że zaczęła myśleć o powrocie na scenę.

Od tamtej pory coś jednak ciągnęło ją do Polski. Edyta podjęła nawet pracę w The Voice of Poland, a Allan zdecydował, że pójdzie do polskiej szkoły wojskowej. Mimo to ich związki z Ameryką wciąż były bardzo silne. Doszło nawet do tego, że w dobie pandemii koronawirusa Edyta Górniak była zagrożona przymusowym pobytem w Stanach z uwagi na ograniczenia w podróżowaniu.