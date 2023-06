Edyta Górniak próbowała naprawić relacje z nieżyjącym już ojcem. Dziś twierdzi, że się komunikują: "Mam kontakt z tatą"

Edyta Górniak do końca próbowała pogodzić się z nieżyjącym już ojcem. Dziś twierdzi, że ze sobą rozmawiają

Tatę Edyty znałem od lat. Graliśmy często razem w moim zespole. On grał pięknie na gitarze. Później słuch o nim zaginął, ale Edyta chciała z nim odnowić kontakt. Pomagałem jej go odnaleźć przed ślubem, ale niestety się nie udało. Jej tata bardzo za nią tęsknił. Mimo że nie mieli kontaktu, on zawsze się ciepło o niej wypowiadał . Oglądał jej występy i był z niej dumny. Pamiętam, jak ją podziwiał i mówił, że widzi w niej siebie. Mnie też ona przypomina Jana - twierdził.

Choć wydawało się, że śmierć pana Jana ostatecznie pogrzebała szanse na naprawienie ich relacji, to nic bardziej mylnego. W ostatniej sesji Q&A z fanami na Instagramie Edyta zapytała obserwujących, "co czują ich serca". W odpowiedzi na jedno z wyznań Górniak utrzymywała, że ma teraz kontakt z ojcem i "dzieli ich tylko fizyczność" .

Jeśli trudno ci teraz to zrozumieć, porównaj to do wiatru. Widzisz go? Nie, lecz czy masz wątpliwość, że istnieje? - pytała.