Edyta Górniak spisuje testament. Uwzględni w nim... Marylę Rodowicz

Edyta Górniak spisała testament

Dlatego usiadłam z Allanem i powiedziałam: "Kochanie, musisz wiedzieć, ile mamy pieniędzy i gdzie one są. Gdyby coś się stało, musisz mieć do nich dostęp i wiedzieć, w jaki sposób". Tak niezależnie od tego, co mam w testamencie napisane, żeby się nie bał, że się coś mamie stało, a on zostaje bez niczego – cytuje jej słowa sprzed kilku lat "Super Express".