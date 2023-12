Edyta Lewandowska zyskała status twarzy "Wiadomości" TVP. Ujawniono, ile pieniędzy zarobiła w dwa lata. KOSMICZNA KWOTA

Odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy niesie za sobą szereg zmian. Politycy rządzącej obecnie koalicji już jakiś czas temu zapowiadali, że priorytetem jest dla nich rewolucja w Telewizji Polskiej , którą przez ostatnie lata określano często mianem "partyjnej" lub "rządowej". Można więc spodziewać się roszad w szeregach publicznego nadawcy, szczególnie w strukturach zarządu i pionu publicystyczno-informacyjnego. Aby uniknąć brutalnych zwolnień, niektóre z gwiazd TVP same złożyły wypowiedzenie i postawiły na mniej bolesną ewakuację. Do tego grona należy m.in. Danuta Holecka , która od kilku lat cieszyła się stanowiskiem szefowej "Wiadomości".

Zmiany w "Wiadomościach" TVP. Edyta Lewandowska jedną z głównych "twarzy" serwisu

Tyle Edyta Lewandowska zarabia w TVP. Astronomiczna kwota

Choć nowym szefem "Wiadomości" został Marcin Tulicki, to właśnie Edytę Lewandowską nazywano swego czasu "drugą Danutą Holecką". Porównanie to zdaje się być trafione. Nie tylko ze względu na sposób prezentowania najświeższych informacji i sympatyzowanie z określoną siłą polityczną, ale również astronomiczne zarobki. Według ustaleń Onetu, na podstawie obecnej umowy Lewandowska "od lutego 2022 r. do stycznia 2024 r. zainkasuje netto prawie milion złotych, a z dodatkami nawet ponad 1,2 mln zł netto". Mowa więc o miesięcznym wynagrodzeniu w granicach 40 tysięcy złotych.