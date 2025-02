Edyta Zając w bikini

Pod koniec ubiegłego roku Klaudia El Dursi ogłosiła w "Dzień Dobry TVN", że spodziewa się dziecka i w związku z tym rezygnuje z prowadzenia randkowego show "Hotel Paradise" . Wówczas poinformowano również, że jej miejsce zajmie Edyta Zając , a zdjęcia do programu będą kręcone na Filipinach.

Choć walizki były już spakowane, to jednak nigdzie nie lecę, niestety, zabraknie mnie na Filipinach, gdzie będą kręcone nowe edycje "Hotelu Paradise". Przyznam, że nie była to dla mnie łatwa decyzja, trochę jakbym musiała oddać cząstkę siebie. Wiem jednak, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie dla dzieciątka, które rośnie w moim brzuszku (...) Ale nie obawiajcie się, "Hotel..." będzie i będzie. A cudowna Edyta Zając przejmie stery. Dajcie jej trochę wsparcia - napisała El Dursi w mediach społecznościowych.