Klaudia El Dursi żegna się z "Hotelem Paradise" po ogłoszeniu ciąży: "Choć walizki były spakowane, to nigdzie nie lecę"

Od tamtej pory Klaudia El Dursi zdążyła już m.in. pokazać na Instagramie nagranie przedstawiające moment, w którym zobaczyła na teście dwie kreski oraz to, jak na ciążę zareagował jej partner.

Klaudia El Dursi żegna się z "Hotelem Paradise". Pokazała zdjęcia z planu programu

W niedzielny wieczór z kolei 35-latka postanowiła publicznie pożegnać się z "Hotelem Paradise". Była krawcowa podsumowała ostatnie kilka lat w najnowszym poście, do którego dołączyła fotografie z planu show TVN.

Tym razem jest inaczej. Choć walizki były już spakowane, to jednak nigdzie nie lecę, niestety, zabraknie mnie na Filipinach, gdzie będą kręcone nowe edycje "Hotelu Paradise". Przyznam, że nie była to dla mnie łatwa decyzja, trochę jakbym musiała oddać cząstkę siebie. Wiem jednak, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie dla dzieciątka, które rośnie w moim brzuszku.