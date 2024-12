Klaudia El Dursi nie poprowadzi kolejnej edycji "Hotelu Paradise". Wiadomo, kto ją zastąpi. Dobry wybór?

zgłoś do moderacji

!!Brawo dla premiera Tuska. Kazał zbojkotować referendum a pierwsze co zrobił po zaprzysiężeniu to podpisał pakt migracyjny. Dwie osoby zginęły, a 60 zostało rannych w zamachu podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Magdeburgu w Niemczech. Rozpędzone auto wjechało tam w tłum ludzi. Służby potwierdziły, że był to atak terrorystyczny. Zamachowcem okazał się być lekarz z Arabii Saudyjskiej. Śledź relację na żywo w Wirtualnej Polsce.