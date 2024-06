Edyta Zając w butach za 7 TYSIĘCY ZŁOTYCH zachwyca na warszawskim evencie (ZDJĘCIA)

Celebryci uwielbiają pokazywać się na ściankach. Jest to świetna okazja do tego, aby kreować swój wizerunek. Gwiazdy mogą zaprezentować się w najnowszych kreacjach od znanych projektantów, co wpływa na ich postrzeganie przez fanów i branżę modową. W czwartek znane nazwiska polskiego show-biznesu mogły pokazać się od dobrej strony, bowiem tego dnia swoje 25. urodziny świętował dom mody Klif.