EJ Johnson lansuje się po mieście z ultradrogą torebką

EJ Johnson to syn legendarnego koszykarza, Magica Johnsona, ale jego kariera potoczyła się zupełnie innymi torami. Zdecydował się na drogę artystyczną, stając się jedną z najbarwniejszych postaci amerykańskiej sceny celebryckiej. Sławę zyskał dzięki udziałowi w popularnym reality show "Bogate dzieciaki z Beverly Hills". Mimo że nie jest sportowcem, jak jego ojciec, EJ zdobył sobie miejsce w sercach fanów poprzez swoją autentyczność i bezkompromisowe podejście do mody. Jego rodzice zawsze wspierali go w wyborach życiowych, akceptując nietuzinkowy styl życia.