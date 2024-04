Ekipa "Dzień Dobry TVN" ZASKOCZYŁA Joannę Kryńską z okazji urodzin. Na wizji polały się łzy

Na początku kwietnia jedna z najpopularniejszych dziennikarek stacji TVN24 Joanna Kryńska opublikowała w sieci wstrząsający wpis. Kobieta poddała się rezonansowi magnetycznemu, w wyniku którego wykryto guza mózgu umiejscowionego tuż obok aparatu mowy. Za pośrednictwem Facebooka zaapelowała do swoich odbiorców o niebagatelizowanie choćby najmniejszych dolegliwości.

Urodzinowa niespodzianka dla Joanny Kryńskiej w "Dzień Dobry TVN"

Operacja na szczęście przebiegła pomyślnie, a powracająca do zdrowia 44-latka nabiera właśnie sił u boku narzeczonego, trenera akademii piłkarskiej znanego z anteny Canal+ Grzegorza "Gabora" Jędrzejewskiego . Jak poinformowali prowadzący piątkowe wydanie "Dzień Dobry TVN" , 26 kwietnia Kryńska obchodzi urodziny .

Pierwszy raz mi odebrało mowę. Nie wiem, co mam powiedzieć. (...) Jestem bardzo wzruszona, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. Zastanawiam się, czy dobrze się ubrałam, czy się umalowałam, czy mówię do rzeczy. Nie mogę doczekać się spotkania z wami w dobrej, świetnej formie - powiedziała do kamery Joanna Kryńska.