Eklektyczne towarzystwo na gali "Osobowości i Sukcesy 2022": Jolanta Kwaśniewska na ściance obok... Danusi i Zenka Martyniuków (ZDJĘCIA)

W imprezowym kalendarzu celebryckich imprez pojawiają się takie "perełki" jak gala "Osobowości i Sukcesy 2022". Wydarzenie odbywa się bez konkretnego powodu, ale trzeba przyznać, że dzięki niemu mają okazję poznać się ludzie z różnych światów. Pomysłodawcą gali jest Mariusz Pujszo , aspirujący aktor i reżyser zmiażdżonego przez krytyków filmu - Polisz kicz projekt. Tytuł produkcji zdaje się trafnie definiować gust Pujszo, który zaangażował do prowadzenia "prestiżowej" imprezy Marcina Millera .

Oprócz gwiazdora disco polo na imprezie zjawiła się też Lidia Kopania, która ostatnio unikała publicznych wyjść po porażce na preselekcjach do Eurowizji. Co ciekawe galę uświetniła swoją obecnością również Jolanta Kwaśniewska. Prezydentowa pozowała na ściance nieopodal Zenka Martyniuka i jego żony. Danusia "pozamykajcie te mordy" Martyniuk błyszczała w błękitnym komplecie ze złotymi zdobieniami i zalotnie uśmiechała się do fotoreporterów....