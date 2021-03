Ekologiczne Majdany załatwiają sprawy na mieście i wracają do domu samochodem Radosława (ZDJĘCIA)

FiuFiu 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oj Goha, Ty lepiej dziękuj TVN-owi i swoim chirurgom plastycznym bo gdyby nie to - to nawet twój Radzio nie zwróciłby na ciebie uwagi... Zresztą to zabawne że kobieta po 50-tce a zachowuje się jak 13-stka.......