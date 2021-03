Ambitna Małgorzata Rozenek wciąż chce obronić DOKTORAT. "Cały czas o tym myślę"

Cały czas o tym myślę. Jestem przekonana, że tak będzie. Niektórzy seniorzy idą na uniwersytet trzeciego wieku, a ja mam taki plan, że na mojej zawodowej emeryturze będę chciała wrócić do tego , żeby to zrobić (...) I tak będę musiała robić wszystko od początku, ale to jest mój plan na późniejsze lata - ogłosiła.

Radosław jest facetem, który niesłychanie buduje mnie jako kobietę i (...) zawsze wspiera mnie we wszystkim. Gdybym powiedziała, że marzę o tym, żeby rozpocząć hodowlę kotów perskich, otworzyć schronisko dla zwierząt albo nauczyć się chińskiego, to on by mnie we wszystkim wspierał w sposób naturalny (...) On podziela mój entuzjazm i my w tym entuzjazmie do życia mamy bardzo wiele wspólnego. I dzięki temu to hula - zapewniła.