Małgorzata Rozenek zapewnia, że nie płaci za artykuły na swój temat: "Nigdy w życiu nie wydałabym na to pieniędzy"

W poniedziałek Małgorzata Rozenek za pośrednictwem Instagrama udzieliła wywiadu dziennikarzowi, Bartkowi Fetyszowi. W pewnym momencie rozmowa skupiła się na aktywności celebrytki w mediach. Perfekcyjna przyznała na przykład, że z mediów społecznościowych korzysta w sposób pełni świadomy i zaplanowany, dodała, że jest to dla niej platforma do dzielenia się swoim głosem ze światem. Pojawiło się również pytanie, czy Rozenek zdarza się płacić za publikację artykułów na swój temat.

Nigdy w życiu nie wydałabym na to pieniędzy, bo szkoda by mi było pieniędzy, a nie ja decyduję o tym, co portale na mój temat zamieszczają. Szczególnie, że gdybym ja miała na to wpływ, to 99.9% tych artykułów by się nie ukazało, bo stawiają mnie albo w złym świetle, albo mam złe zdjęcie. Albo są nieprawdziwe - stwierdziła.