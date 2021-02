Najlepsze TEKSTY Małgorzaty Rozenek ze środowego live'a: "Okulary przeciwsłoneczne są jak filtry na Instagramie, tylko W RZECZYWISTOŚCI"

Środa 24 lutego 2021 roku na zawsze przejdzie do historii współczesnej mody jako moment, w którym na podbój rynku wyruszyła wszechstronnie uzdolniona Polka, która żadnej pracy się nie boi - Małgorzata Rozenek. Z okazji swojego debiutu w roli projektantki celebrytka zorganizowała na swym instagramowym profilu ponad 30-minutowego live'a. Okazał się on naturalnie tylko przydługawą reklamą, jednak fakt, że był nadawany (jak sama nazwa wskazuje) na żywo, pozwolił nam na zobaczenie Gosi w nieco innym niż na co dzień wydaniu.