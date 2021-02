Ewa Minge WBIJA SZPILĘ Małgorzacie Rozenek? "Ostatnio co druga celebrytka jest projektantką mody"

Ewa Minge słynie z tego, że nie boi się mówić, co myśli. Wielokrotnie komentowała już rozmaite afery w show biznesie i oceniała zachowanie celebrytów, nie zważając na to, czy narazi się komuś z "branży".

Swój najnowszy post na Instagramie Minge zaczyna od tematu włosów, by zgrabnie przejść do głośnego w ostatnich dniach wątku celebrytek, które zakładają własne marki modowe.

Siwe, srebrne (...) przetestowałam wszystkie metody rozjaśniania, przedłużania, systemów itp. (...) W końcu ostatnio co druga celebrytka jest projektantką mody , więc może ja przerzucę się na fryzjerstwo? - wbija szpilę Minge .

Pokażemy wam wkrótce, co jest dobre, uczciwe, własne, polskie. Kogo warto i dlaczego kupić. (...) Afery "markowych" zakupów z chińskich platform, przyklejania do cudzych projektów własnych marek , dziwne ruchy marketingowe ubierane w kłamstwo twórcze i jakościowe, przerażają.

Moda, to nie masa, moda to nie kawałek gaci czy jedna marynarka. Moda, to lata ciężkiej pracy, doświadczenie i własne DNA - podkreśla Minge.