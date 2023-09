Ekspert od mowy ciała analizuje zachowanie księcia Harry'ego i Meghan Markle. To uciszy plotki o KRYZYSIE w ich związku? (ZDJĘCIA)

Misia 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

To, co zaczęło się jako organizacja charytatywna, skończyło jako miejsce, w którym Megan może sponsorować i reklamować swoje ubrania i zmieniać markę. Ona nie ma nic wspólnego z weterynarzami i grami. Harry niestety sam zniszczył gry. Rodzina wiedziała, co się stanie, gdy odda H. stery, cofnęła się i patrzyła. Dali Invictusowi 1 milion dolarów. Gdzie poszły te pieniądze? Invictus sponsoruje teraz Better Up. Harry zarabia pieniądze po obu firmach (Invictus i Better UP). Niewielu widzów - prawie puste trybuny (O rany – ciekawe dlaczego?). Invictus jest na dobrej drodze do samozniszczenia dzięki H&M. Netflix również bardzo ciężko pracuje, aby się zniszczyć, pozwalając na ciąg dalszy tej farsy. (POmyśl o Disneyu). Pieniądze idą na opłacenie personelu Invictus i H&M. Niemcy płacą za hotel za H&M. Ludzie zostali oszukani.