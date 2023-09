Meghan Markle uzbrojona w Chanel i drogie dodatki gawędzi z uczestnikami Invictus Games. Wyeksponowała nogi w KUSYCH SZORTACH (ZDJĘCIA)

Kilka dni temu książę Harry samotnie przyleciał do Europy, aby wziąć udział w paru charytatywnych przedsięwzięciach. Najpierw zatrzymał się na chwilę w Londynie, gdzie ze sceny wspominał zmarłą przed rokiem królową Elżbietę II , a następnie wyruszył do Dusseldorfu, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia kolejnej edycji Invictus Games . Sportowy event jest bliski jego sercu, bo sam go w końcu zainicjował.

Jak to zwykle bywa w przypadku Sussexów, internauci zdawali się zaniepokojeni faktem, że w podróży do Europy nie towarzyszyła mu Meghan Markle. Jeszcze niedawno żona Harry'ego raczyła się fast foodem w Montecito w towarzystwie dobrej znajomej, ale na szczęście już do niego dołączyła i internet może odetchnąć z ulgą. Jak tłumaczyła, "musiała wyprawić dzieci do szkoły".