"Ekspertka kulinarna" Anna Mucha pomstuje na francuską kawę i zapewnia: "NAWET u hipsterów włoskich nie wypiłam złej kawy"

16 min. temu

Obszarpańcy hipsterzy i weganie bez smaku... No boki zrywać, naprawdę. Przeszłaby się do dobrej wegańskiej knajpy, to by zrozumiała co to smaczne jedzenie :) W Warszawie ma w czym wybierać, w innych miastach też się coś znajdzie dobrego. Tak, wiem, łatwiej się kisić w znanym sosie i nie wprowadzać żadnych zmian w diecie. Na szczęście ci obszarpańcy potrafią dobrze gotować i coraz więcej osób o tym wie :)