Anna Mucha PŁACZE NAD MUSEM Z KURCZAKA. "To jest coś poza pojmowaniem świata"

A ta nie ustaje w kolejnych próbach wypromowania się jako znana krytyczka kulinarna :D :D Twarda jest skubana... patent na życie pt. "pójdę nażreć sie za darmo do dobrych restauracji, zapłacą mi i jeszcze będą o mnie zabiegać" widać jest nie do odparcia dla osoby, która nie potrafi w zasadzie NIC. NIE ANIU, nie jestes autorytetem kulinarnym i nigdy nie będziesz, nie masz klasy, kultury osobistej, ogłady, obycia, umiejętności przekazania swojej opinii ani wiedzy merytorycznej o kuchni. Przygotujcie się na więcej relacji kulinarnych bo zmęczona graniem w tasiemcu Anna usiłuje budować na nowo swoją rozpoznawalność i pomysł na siebie "bywaniem w restauracjach" a więc w domysle obstawia, ze z czasem oczywiste dla nas stanie się, ze na kuchni się zna więc jej opinie cos znaczą... To aktorzenie nad kurczakiem śmieszy :) te "łzy wzruszenia" za każdym razem takie same i tak samo tandetne czy w programie z tańcami czy nad talerzem... nic dziwnego, że do filmów jej nie biorą i niszy szuka.