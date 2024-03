Ekspertka o Williamie: "Nie było mu łatwo patrzeć, jak reputacja jego żony jest niszczona"

Ola 17 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Jezu dajcie mu już spokój. Jemu trudno jest patrzeć jak zona niknie w oczach przez chorobę. Myślę że medialna reputacja aktualnie najmniej go interesuje - i między innymi dlatego doszło do tych tzw "wpadek". Oni maja teraz zupelnie inne problemy, jak każdy człowiek w takiej sytuacji - maja teraz w nosie ten wasz "wizerunek". I to jest prawdziwa zmiana na plus w tej monarchii - zaczynają się zachowywać jak normalni ludzie a nie jak maszyny. Gdy umarła Diana nie było litości- synowie, jeszcze dzieci musieli wyjść do świata i cierpieć publicznie. A William i Kate schowali dzieci. Tak to jest zmiana "wizerunkowa" na plus, która wyszła spontanicznie i pokazuje zupelnie inne myślenie pokolenia Williama - chce przede wszystkim chronić rodzinę a nie robić publiczny cyrk z ich cierpienia.