Elegancka Grażyna Torbicka z wdziękiem taszczy siaty z warzywniaka (ZDJĘCIA)

Telewizja Polska jest teraz mniej telewizją publiczną niż kiedykolwiek wcześniej i stała się telewizją narodową. To smutne. Ale widziałam, że po zmianie władz telewizji, wszystko zaczęło zmierzać w tym kierunku. Musiałam więc sama ze sobą porozmawiać i zdecydować, co dalej - mówiła później w jednym z wywiadów.

Choć Torbicka nie może jednak narzekać na brak propozycji zawodowych, to sama przyznała, że od czasu pandemii nieco zwolniła tempo i woli spędzać więcej czasu z najbliższymi. 61-letnia gwiazda ma też czas na to, by wybrać się do ulubionego warzywniaka i w spokoju wybrać zieleninę. Ostatnio paparazzi "przyłapali" ją na zakupach. Zobaczcie sami!