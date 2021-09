Elegancka Małgorzata Rozenek odprowadza synów na rozpoczęcie roku szkolnego (ZDJĘCIA)

Ewa 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie pochodze z rodziny patologicznej ale z lat 70 tych i jak w osiemdziesiatych latach chodzilam do podstawowki to wszyscy mielismy klucz na szyji i kazdy sam przychodzil do szkoly. Teraz czasy sa inne i sama zawoze dzieci do szkoly . podjezdzam otwieraja sie drzwi auta wychodza odjezdzam. Kocham swoich synow ale to chlopcy i jaja musza miec!