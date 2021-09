Z OSTATNIEJ CHWILI: Małgorzata Rozenek założyła TEN SAM SWETER CO WCZORAJ! Teraz się tłumaczy: "Zdarza mi się nosić DWA RAZY to samo"

Nie spodziewałam się, że jesteście aż tak spostrzegawczy. Czy wy wiecie, ilu z was zauważyło, że mam na sobie dokładnie ten sam sweter co wczoraj? Tak wiele z was pisze: "Pani Małgosiu, co się stało, że ma pani na sobie ten sam sweter?". Wytłumaczenie tej zagadki jest proste. Zdarza mi się założyć dwa razy to samo. Co prawda rzadko mi się zdarza założyć to samo pod rząd - tłumaczy cierpliwie Małgonia z szyją skrytą w swym ulubionym swetrze.