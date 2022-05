Elegancka Renee Zellweger i jej GŁADKA TWARZ pozdrawiają z celebryckiej ścianki (ZDJĘCIA)

Tak 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Ludzie, a może ona chce tak wyglądać? Może miała kompleksy, jak była pusiata. Przestańcie oceniać decyzje innych, co do ich wyglądu. A tutaj widzę, jak celebrytka jest skrajnie otyła to jest ciało pozytywna i to jest super, a jak kobieta chce się zmienić a twarzy to już w innej tonacji piszecie.