Jarosław Bieniuk na spacerze z synkiem Kazikiem i niedoszłym teściem

Jeżeli Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska mieliby określić swoje statusy w związku na Facebooku, spośród wszystkich opcji wybraliby najpewniej "to skomplikowane". Celebrytka ogłosiła światu, że jest w ciąży już po tym, jak jej związek z byłym piłkarzem przeszedł do historii. Sytuacji nie pomogły też medialne spekulacje, jakoby Bieniuk niespecjalnie cieszył się na wizję stania się po raz kolejny ojcem. Ostatecznie rodzicom udało się na szczęście dojść do porozumienia albo tak przynajmniej mogło się do tej pory wydawać.