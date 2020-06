Rozrzewniona Martyna Gliwińska chwali się DUŻĄ STOPĄ Kazika: "Chyba będzie koszykarzem"

smutne 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

No niestety nic się nie zmieniło. Nie piszę o nich, ale ogólnie. Niektóre nawet po 40 myślą, że złapią i przytrzymają faceta na dziecko. Do czasu. Seksoholik zawsze nim będzie, a udawać że się nie widzi to chore