Jarosław Bieniuk po raz pierwszy POZUJE Z SYNKIEM! Martyna Gliwińska zachwycona: "Rodzina" (FOTO)

Po tym jak Jarosław Bieniuk został oskarżony o gwałt, jego życie znacznie się skomplikowało. Sytuacja odbiła się także na jego relacji z Martyną Gliwińską, co ostatecznie zakończyło się rozstaniem. Nie przeszkodziło to jednak w tym, by projektantka zaszła z byłym partnerem w ciążę. Niestety, jak wyznała kilka miesięcy temu Martyna, jej ekschłopak nie był tym faktem zachwycony.