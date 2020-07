Elegancki Johnny Depp i posępna Amber Heard zmierzają na rozprawę do sądu w Londynie (ZDJĘCIA)

Chociaż małżeństwo Johnny'ego i Amber zakończyło się już ładnych kilka lat temu, byli kochankowie wciąż okazjonalnie widują się na sali sądowej, gdzie walczą o dobre imię. Jak na razie nic nie wskazuje na to, aby Depp i Heard w najbliższym czasie mieli dojść do porozumienia. Ich proces jest wręcz przepełniony dramatycznymi zwrotami akcji oraz nowymi sensacyjnymi faktami, jak na przykład ujawniona niedawno domniemana podwójna zdrada Amber.

We wtorek para spotkała się na kolejnej rozprawie, tym razem w Londynie. Wszystko w związku z procesem Johnny'ego Deppa przeciwko The Sun. Aktor pozwał dziennik za artykuł, który otwarcie zarzucał mu stosowanie przemocy wobec byłej żony i określił go mianem "okrutnego potwora" . Sprawa miała trafić na wokandę już w marcu, została jednak opóźniona przez epidemię koronawirusa.

Jestem w pełni świadomy ogromu bólu w sposobie, w jaki zostałem wychowany. Kiedy próbujesz dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi, kiedy przychodzi sukces i rozgłos, a ty nie do końca rozumiesz, dlaczego to ci się przytrafiło i nie czujesz się zbytnio wartościowy, to jest bardzo dezorientujące - wyznał podczas zeznań Depp.