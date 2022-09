Eleganckie gwiazdy w Operze Narodowej: Katarzyna Zielińska i Grażyna Torbicka z mężami (ZDJĘCIA)

miki 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ta śmieszna nonszalancja w stroju Torbickich , nieadekwatna do okazji , wynika zapewne z rozpaczliwej chęci odmłodzenia się . Dżinsy , swobodne marynarki , sportowe buty i pasek... do opery. Nie na tym to polega. Wystarczy popatrzeć na Gajosa z żoną. Wyglądają świetnie i na poziomie.