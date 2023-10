Eliza Trybała skarży się na skutki uboczne po zabiegu: "Wyglądam jak MONSTRUM". Internautka zarzuciła jej kłamstwo

Zdawałoby się, że reality show "Warsaw Shore" nie jest raczej odpowiednim miejscem na znalezienie drugiej połówki. Ta sztuka udała się Elizie Wesołowskiej i Pawłowi "Trybsonowi" Trybale , którzy w niesprzyjających warunkach zapałali do siebie miłością trwającą po dziś dzień. Celebrycka para założyła szczęśliwą rodzinę, doczekała się dwóch córek, jednak w głębi duszy ich imprezowe instynkty wciąż dają o sobie znać .

Na przestrzeni lat Eliza dała się poznać szerszej publiczności jako entuzjastka zabiegów medycyny estetycznej. Podobnie jak większość ( o ile nie wszystkie ) uczestniczek "Warsaw Shore", Trybała zmieniła się nie do poznania dzięki różnej maści ingerencjom w urodę. O dziwo, w ostatnim czasie 30-latka zapragnęła pożegnać się z dawnym wizerunkiem i poddała się operacji zmniejszenia piersi.

Eliza Trybała musiała poddać się zabiegowi. "Opuchło mi pół twarzy"

Celebrytka wciąż pozostaje bardzo aktywna na Instagramie, który jest jej głównym źródłem zarobków. W sobotę matka dwójki dzieci postanowiła pożalić się na swój los za pośrednictwem platformy społecznościowej. Okazuje się, że wszystkie plany Elizy na weekend poszły w łeb, a wszystko przez pewne dolegliwości, które wymagały natychmiastowego zabiegu. Żona Trybsona poskarżyła się, że musiała zastosować przymusową głodówkę przez 1,5 doby, a na dodatek jej usta i połowa twarzy uległy opuchnięciu, upodabniając ją, jak to sama określiła, do "monstrum".

Co za tydzień... - zaczęła. Miałam być teraz w Poznaniu na urodzinach, Haloween party, później Toruń i to wszystko musiało mnie ominąć, ponieważ miałam zabieg (problemy zdrowotne), a w tym narkozę. Robiłam rekord w niejedzeniu, bo przez zabieg nie jadłam 36 godzin. Jestem osłabiona na maxa. A wczoraj opuchło mi pół twarzy, którą zasłaniam i usta. Wyglądam jak monstrum. Jak nie urok, to sraczka.