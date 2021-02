Ellie Goulding JEST W CIĄŻY! "Poczułam, że żyję" (FOTO)

Ellie Goulding to jedna z popularniejszych brytyjskich wokalistek, a niemal każdy wrzucony przez nią do sieci singiel zalicza wielomilionowe odsłuchy. Artystka ma na swoim koncie takie hity jak między innymi Starry Eyed, Lights czy Burn. Zaś fani 50 twarzy Greya z pewnością znają ją dzięki hitowi Love Me Like You Do ze ścieżki dźwiękowej do budzącego skrajne emocje dramatu erotycznego.