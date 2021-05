Elon Musk i Grimes zmierzają na afterparty po SNL w towarzystwie Miley Cyrus i jej matki. Fajna ekipa? (ZDJĘCIA)

NUTTER EM 49 min. temu zgłoś do moderacji 14 10 Odpowiedz

Musk jest niebezpiecznym świrem! Co kilka tygodni, miesięcy odpala w Kosmos rakiety, które mają tę przypadłość, że natychmiast eksplodują lub spadają po kilkudziesięciu sekundach. Teraz planuje wysłać za kilka miesięcy w swoich rakietach ludzi, w kosmiczną przestrzeń, co oznacza raczej pewną śmierć dla tych, których Musk wybierze do swojej zabawy. Jak to dobrze, że podobnie zdiagnozowana Grecia Thunberg nie interesuje się nitrogliceryną, Semtexem i innymi produktami do wysadzania ludzi w powietrze…