Elon Musk ma zespół Aspergera: "Czasami publikuje albo mówię dziwne rzeczy, ale właśnie tak DZIAŁA MÓJ MÓZG"

'op9uj;ikl. 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 11 Odpowiedz

oj jaki ten elon wspanialy! tylko ze zadneo marsa nie bedzie i to dlugo, bo obecna technologia zwyczajnie nie jest na tyle wydajna, zeby moc sie osiedlic na marsie. To mitoman! A samochody elektryczne? To jest kpina, bo baterie rowniez bazuja na zasobach nieodnawialnych! Slowem, jesli zostana skasowane wszystkie samochode spalinowe, nie myslcie ze wystarczy dla was materialu na baterie. Samochodu miec nie bedziecie. To mitoman i cwaniak, a nie zadny wizjoner. Zwyczajny biznesmen, ktory nie wiadomo skad mial pieniadze na rozwiniecie firmy, bo caly czas twierdzi, ze wychowal sie w ubogiej rodzinie.