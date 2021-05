Miliarder Elon Musk opuszcza hotel w Miami razem z Grimes i synkiem X Æ A-12 (ZDJĘCIA)

Pola 2 dni temu zgłoś do moderacji 798 286 Odpowiedz

Co on w niej widzi? Dziewczyna wyglada jak zbuntowana nastoletnia fanka Avril Lavigne 🤦🏻‍♀️ A dziecko niby takie oryginalne ze imie od czapy mu dali, a jednak chłopiec jest ostrzyżony i ubrany klasycznie... to i imie mogloby byc normlane chyba? Od nadmiaru kasy i udziwnień ludziom już na łeb siada