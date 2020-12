Półroczny syn Elona Muska X Æ A-XII CZYTA książkę o kosmosie! Rośnie z niego mały geniusz?

Mysza 50 min. temu zgłoś do moderacji 84 2 Odpowiedz

Z tym "Czasem apokalipsy" to nie jest dobry pomysł. Pamiętacie historię malarza Zdzisława Beksińskiego i jego syna? Chłopak był od najmłodszych lat otoczony obrazami ojca. One są piękne, to wspaniała sztuka, ale też bardzo obciążająca psychicznie. Po wielu latach, już jako dorosły człowiek, Tomasz Beksiński przyznał, że zawsze się ich bał. Podobno to też bardzo wpłynęło na jego psychikę. Dziecko to nie jest mały dorosły i trzeba o tym pamiętać.