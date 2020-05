Elon Musk wyjaśnia, jak wymówić imię jego syna X Æ A-12. "To był tak naprawdę pomysł Grimes"

Gość 21 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

wiedziałam! wiedziałam, że to ona wymyśliła to imię, a nie on. Wiecie czemu? bo ona robi wszystko, żeby miliarder się nią nie znudził - jest ekscentryczna, stara się podkręcić swoją kreatywność na maxa, bo w końcu dorwała miliardera, który nie oszukujmy się - działa na pełnych obrotach, jest znudzony, bo przeżył więcej niż pół miasta ludzi i potrzebuje ciągle nowych bodźców, wrażeń, ciekawych albo nietypowych pomysłów. I ona stara się dotrzymać mu kroku na ile jej intelekt pozwala a że inteligencja nie jest jakaś specjalna u niej, to poszła w ekscentryczność i łamanie stereotypowego myślenia, żeby ukochany miliarder nie szukał wrażeń gdzie indziej.