Elon Musk i Grimes nazwali syna X Æ A-12. Internauci grzmią: "To nie jest nowy model Tesli"

Dwa lata temu w mediach pojawiły się informacje o tym, że Elon Musk ponownie związał się z kanadyjską artystką Claire Boucher, znaną szerzej jako Grimes. Miliarder i artystka spotykali się już wcześniej i zerwali. Odkąd jednak dali sobie drugą szansę, ich związek kwitnie.

Zafascynowany technologiami kosmicznymi CEO firmy Tesla odnalazł wspólny język z piosenkarką, której ulubioną aktywnością są sesje w komorze deprywacji sensorycznej, gdzie ponoć "przenosi się do innych wymiarów". Kobieta wszczepiła też sobie pomarańczowy polimer do gałki ocznej, przez co nie widzi koloru niebieskiego i podobno dzięki temu nie cierpi na "sezonową depresję".

We wtorek Grimes i Musk pochwalili się, że zostali rodzicami. To już szósty syn miliardera. Poprzednich pięciu ma z byłą żoną, z którą rozwiódł się w 2008 roku.

Elon zdradził, że najmłodszy syn otrzymał bardzo dziwne, "kosmiczne" imię, a mianowicie X Æ A-12. Grimes wyjaśniła na Twitterze, co kryje się za tajemniczym kodem.

Litera "X" ma oznaczać niewiadomą, "Æ" to "miłość lub sztuczna inteligencja", natomiast "A-12" to odnośnik do samolotu, którego cechą charakterystyczną są szybkość i brak uzbrojenia. To ulubiona maszyna powietrzna pary.

Świetny w walce, ale bez przemocy - wyjaśnia piosenkarka.

"A" to również nawiązanie do Archangel, ulubionej piosenki Grimes. Dodatkowo liczba 12 jest przypisana do symbolu Szczura w chińskim zodiaku, a 2020 jest właśnie rokiem Szczura.

Internauci są nieco zmieszani i zastanawiają się, jak para będzie wymawiać imię dziecka.

"Może po prostu wołajcie na niego Robert?", "Współczuję dziecku, kiedy będzie musiało się nauczyć pisowni swojego imienia", "Ale zdajecie sobie sprawę z tego, że to ludzkie dziecko?", "To nie nowy model Tesli" - grzmią w komentarzach.

Myśleliśmy, że w kwestii najbardziej dziwacznych imion dla dzieci nikt nie jest w stanie przebić Michała Wiśniewskiego, ale Elonowi i Grimes właśnie się to udało.