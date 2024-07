Elon Musk szokuje w najnowszym wywiadzie, opowiadając o tranzycji swojego dziecka: "Mój syn został ZABITY przez wirusa przebudzonego umysłu"

Grimes 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 7 Odpowiedz

Ja się dziwię, że Grimes chciała mieć z nim cokolwiek wspólnego i urodziła mu 3 dzieci. A później on chciał pozbawić ją praw do dzieci. Taka zdolna, utalentowana ,samodzielna i bardzo twórcza, piękna i młoda, wrażliwa kobieta wzięła się za takiego ... , aż brak mi słów. Ona to czysty talent, piękna nuta, spokój, rozwój, a on? I przecież nie chodziło o pieniądze, bo od najmłodszych lat była samodzielna finansowo i do tej pory jest niezależna, poza tym Claire pochodzi z zamożnej rodziny, no nie wiem, chyba ją coś zaczarowało.