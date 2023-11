Elżbieta Kruk wywołała SKANDAL, zapewniając podczas wywiadu, że "POTRAFI COŚ TAM, COŚ TAM". Co dziś u niej słychać? (ZDJĘCIA)

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że w polityce nic nie trwa wiecznie. Piastowane funkcje, przywileje czy nawet poselski mandaty są dziś dla wielu działaczy wyłącznie wspomnieniem, jednak nie zawsze oznacza to całkowite usunięcie się w cień. Widać to wyraźnie wśród obecnych europarlamentarzystów, w których gronie są dziś np. Beata Szydło czy Robert Biedroń .

Elżbieta Kruk robi dziś karierę w europarlamencie. Kiedyś przewodniczyła KRRiT

W 2008 roku Elżbieta Kruk stała się bohaterką skandalu. Do sieci trafił bowiem sejmowy wywiad, podczas którego zapewniała, że "potrafi coś tam, coś tam" . Musiała się wówczas zmierzyć z oskarżeniami, że przyszła do pracy w stanie nietrzeźwości.

Elżbieta Kruk - kariera po wyborach do europarlamentu w 2019 roku

Choć w ostatnich latach Elżbieta Kruk coraz rzadziej była kojarzona z krajową polityką, to do 2022 roku zasiadała w Radzie Mediów Narodowych i widywano ją sporadycznie w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego. Trzy lata wcześniej otrzymała mandat do Parlamentu Europejskiego, który sprawuje do dziś i to na tym się teraz skupia.