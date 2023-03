Elżbieta Romanowska POWRACA na salony po kilkumiesięcznej przerwie. Odsłoniła dekolt w koronkowym gorsecie (ZDJĘCIA)

łoooo 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

o boszesz ty mój, co wy tu piszecie, że "ładnie" wygląda ? młoda osoba, a taka rozlazła, biust - dramat i do tego na wierzchu. A na temat insulinooporności powiem tyle, że wiele osób to ma i to żadne wytłumaczenie , żeby tak wychodzić to ludzi.