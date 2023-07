Emerytura Karola Strasburgera. "Jest bardzo niska". Ile miesięcznie dostaje?

Według informacji uzyskanych przez portal natemat.pl, kwota ta wynosi co najwyżej 2 tys. zł. Sam aktor przyznał, że waha się między 1000 a 2000 zł .

W moim słowniku nie ma takiego słowa jak "emerytura", aczkolwiek ono funkcjonuje. Natomiast nie jest to element, który w ogóle zajmuje jakieś miejsce w moim życiu. [...] Wysokość emerytury nie daje możliwości funkcjonowania osobie, która chce żyć normalnie i funkcjonować jak do tej pory, więc to świadczenie nie zapewnia takiego standardu życiowego - mówił Strasburger w rozmowie z tabloidem "Fakt".