Emilia Dankwa na studniówce miała WŁASNEGO KAMERZYSTĘ. Tak udokumentowano jej taniec poloneza (WIDEO)

Diana 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do dziadersów " za moich czasów to....". Czasy się zmieniają, świat idzie do przodu, społeczeństwo się bogaci. Za waszych czasów były czarne spódnice i białe bluzki bo nic w sklepach nie było to raz, nikt prawie pieniędzy nie miał to dwa. A że w salach balowych/weselnych? Kiedyś wesela po stodołach i mieszkaniach robili bo lokali na taki cel nie było. A najbardziej mnie rozbawia "i nikt się nie wyróżniał". A co to jest za grzech się wyróżniać? Co w tym złego?