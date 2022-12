Emilian Kamiński tuż przed śmiercią wysłał przyjaciółce SMS-a. Joanna Szczepkowska zdradziła treść ostatniej wiadomości

Emil! Przecież ty miałeś nas wszystkich przeżyć! Mój kolega z roku PWST. Przyjaciel nas wszystkich. Najsilniejszy z nas, najbardziej radosny, optymistyczny z wielką wiarą w to coś, co dostał jako dar, rodzaj mocy, która czyniła go trochę osobnym, mimo wielkiego serca. Nie pił, nie palił, ciągle coś ćwiczył, pracował, doskonalił, jakby przeczuwał , że ma coś ważnego do zrobienia, choć nie każdy w to wierzył - pisała w poruszającym poście Szczepkowska.