Emily Ratajkowski jest w ciąży: "Nie poznamy płci dziecka, dopóki nie skończy 18 lat"

Cludi 9 min. temu

Ludzie dajcie normalnie zyc dzieciom! Dziecko samo im powie kim jest jak będzie miało 18lat 😅 bez tych genderowych wymysłów. Jak byłam mała to często zmieniałam sobie imię, lubiłam się bawić chłopięcymi zabawkami. Mój brat wychowywał się wśród dziewczyn i na początku mówił jakby był dziewczynka ‚chciałam’ ‚byłam’ itp. Jak miał ochotę to bawił się z nami, a jak my miałyśmy ochotę to grałyśmy w strzelanki na grze tv. Nikt z dorosłych się w to nie wtrącał. Dajmy dzieciom być dziećmi! Po co wpajać im od małego, ze jak chcą to mogą dziś być dziewczynką a jutro ono... dajcie tym dzieciom przestrzeń, dostęp do informacji, rozmawiajcie z nimi. Ale nie eksperymentujcie.