Emmanuel i Brigitte Macron oddają się wakacyjnym rozkoszom na Lazurowym Wybrzeżu (ZDJĘCIA)

Ala 7 min. temu

Uważam, że jest bardzo dobrym prezydentem, który ma swoje zdanie i potrafi je bronić. Nie jest kukiełką, którą wystarczy pociągnąć za sznurek. Czy wiecie, że we Francji zasiłek na dziecko (liczony od drugiego dziecka) to ok 120e przy najniższej krajowej 1300e przy czym w Polsce to 500 zł liczone już od pierwszego dziecka przy 2000 krajowej. Taka ciekawostka jaka Polska jest bogata….