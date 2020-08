Roześmiani Brigitte i Emmanuel Macron wypoczywają z dziećmi na jachcie (ZDJĘCIA)

Leyla 22 min. temu zgłoś do moderacji 24 4 Odpowiedz

Ona naprawdę wygląda dobrze. Zazdroszczę zamiłowania do sportu bo mi jest ciężko być systematyczna, a mimo że mój partner jest straszy ode mnie o 8 lat to czuje się trochę gorsza od niego bo on ma bardzo seksowną wysportowana sylwetkę a ja jakoś nie mogę wziąć się za siebie 😐 aż mi czasem głupio, bo obiektywnie rzecz biorąc niczego mi nie brakuje i jestem szczupła, ale w wieku 30stu lat to już wypadałoby się coś ze sobą robić, bo ciało niestety flaczeje z czasem.... Jak się zmotywować? Mój facet nie narzeka, ale ja widzę to, że przy jego ciele wypadam trochę słabo.