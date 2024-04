Eteryczna Magdalena Ogórek PRĘŻY się przed lustrem w stroju kąpielowym na basenie (FOTO)

W efekcie ogromnych zmian w mediach publicznych z pracą pożegnała się spora grupa dziennikarzy. Do tego grona należała Magdalena Ogórek, która przez kilka lat była twarzą TVP Info, gdzie prowadziła m.in. "W tyle wizji". Co ciekawe, 45-latka nie ograniczała się tylko do pracy w telewizji, bowiem współpracowała także z regionalnymi rozgłośniami Polskiego Radia.