Europa zachwycona stylizacją Michała Probierza. Tak powstawał garnitur trenera polskiej kadry (FOTO)

W niedzielę nasza reprezentacja zagrała swój pierwszy mecz na Euro 2024 i, chociaż przegraliśmy z Holandią, jesteśmy chwaleni za sposób gry oraz postawę piłkarzy. Pochwały zbiera także Michał Probierz . Awans do rozgrywek to z pewnością jedno z jego największych osiągnięć.

Michał Probierz zachwycił garniturem. Jak powstawał?

Jeśli chodzi o stylizacje turniejowe, to zależało mi na tym, by każdy z tych zestawów dość wyraźnie różnił się od siebie, choć każdy z nich miał być oparty na garniturze. Chodziło o to, by nawet osoby niespecjalnie interesujące się modą, zauważyły tę zmianę wizerunkową trenera podczas oglądania spotkań naszej kadry - czytamy na blogu Mr.Vintage.